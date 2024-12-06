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Українцям, які знаходяться у Сирії, рекомендовано покинути країну

Українцям, які знаходяться у Сирії, рекомендовано покинути країну

У Міністерстві закордонних справ рекомендували українцям виїхати із Сирії через активізацію боїв.

Громадянам України краще утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації ситуації, а тим, хто перебуває в країні – залишити її територію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України в п’ятницю, 6 грудня, пише Кореспондент.

Українцям, які все ж таки вирішать залишитися в Сирії, рекомендується уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні. Також не варто залишати місця свого проживання без нагальної потреби, при собі завжди потрібно носити документи.

І варто також розглянути можливість скорочення терміну свого перебування у країні.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Сирії відновилися бойові дії. Повстанці увійшли вже у два великі міста – Алеппо та Хама – витіснивши звідти сили президента Башара Асада.

Агентство Телевидения Новости

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