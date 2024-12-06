«Керував катуваннями» під час захоплення Балаклії на Харківщині: справу окупанта передано до суду

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно російського військовослужбовця за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України в ред. 2022 року).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений був військовим комендантом у Балаклії — місті, яке перебувало понад пів року у російській окупації. Серед російських військових фігурант більш відомий як «Граніт».

Він підписував накази та інструкції, якими дозволяв російським військовослужбовцям проводити незаконні затримання та катувати цивільних.

Військовий комендант визначив такі підстави «затримання» мирних мешканців, як участь особи у зоні проведення АТО, наявність родичів військовослужбовців, висловлювання проукраїнської позиції тощо. Про кожен факт затримання черговий по військовій комендатурі повідомляв обвинуваченому, який своєю чергою неодноразово особисто проводив допити цивільних осіб, здійснюючи на них значний психологічний тиск.

Так, у квітні 2022 року військовий комендант наказав своїм підлеглим затримати місцевого мешканця, який активно висловлював проукраїнську позицію. Окупанти викрали чоловіка, надівши на його руки кайданки, а на голову — мішок, та привезли до катівні, перед цим побивши по обличчю. Після цього російські військові привели чоловіка на «допит» до військового коменданта. Той поклав на стіл пістолет, направивши його ствол у бік потерпілого та наказав розповідати всю інформацію про своє життя.

Чоловіка тримали у камері катівні 21 день за відсутності достатньої кількості продуктів харчування та води, без свіжого повітря, ліжка та базових санітарних умов.

Стосовно іншого постраждалого комендант провів майже ту саму екзекуцію. Крім того, він повідомив затриманому, що у разі непокори родичів потерпілого відвезуть до рф, а чоловік сяде до в’язниці.

Згодом обох затриманих відпустили.

Обвинувальний акт направлено на розгляд до Балаклійського районного суду Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости