У Харкові заочно засудили експравоохоронця, який очолив при окупантах поліцію в селищі Шевченкове

За матеріалами розслідування ДБР Ленінський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі колишнього українського правоохоронця, який під час окупації Куп’янського району перейшов на бік росіян.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Як встановило слідство, під час тимчасової окупації району прибічник окупантів написав письмову заяву на ім’я голови адміністрації агресорів, в якій просив призначити його па посаду поліцейського. Спочатку був дільничним інспектором, а згодом очолив пункт окупаційної поліції у селищі Шевченкове.

Виконуючи вказівки окупантів чоловік забирав у місцевих мешканців техніку, а також здавав місцевих учасників АТО/ООС.

Рішенням суду його заочно визнано винним у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та засуджено на 15 років. Також у нього конфісковано майно та позбавлено спеціального звання.

Процесуальне керівництво здійснювала Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости