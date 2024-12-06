Харків’янин отримував грошову допомогу на картку померлої співмешканки
Кілька місяців отримував соціальну допомогу за померлу співмешканку.
Харківські поліцейські викрили чоловіка у скоєнні шахрайських дій, повідомляє поліція Харківської області.
Загальна сума збитку державі склала близько 14 000 гривень.57-річний мешканець Шевченківського району Харкова три місяці отримував від держави соціальні виплати за померлу співмешканку.
За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік мав у розпорядженні по довіреності банківську картку померлої, на яку щомісяця приходила соціальна допомога в розмірі понад 4700 гривень. Жінка померла на початку року. З лютого по травень чоловік незаконно отримував соціальні виплати, призначені співмешканці, яка мала статус інваліда.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчинені кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.