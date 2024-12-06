На Харківщині злочинці крали гроші з банківських рахунків: справу направлено до суду

Слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Зловмисники телефонували громадянам під виглядом працівників служби безпеки банку та, отримавши конфіденційну інформацію клієнта, привласнювали кошти з банківських рахунків українців. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить майже 500 тисяч гривень.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Припинили незаконну діяльність зловмисників співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області спільно зі слідчими Харківщини в лютому цього року.

У лютому в оселях фігурантів працівники поліції провели обшуки та вилучили мобільні телефони та банківські картки.

Фігурантам повідомили про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції Харківщини під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт направлено до суду.

Агентство Телевидения Новости