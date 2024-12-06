40 БМП для України замовили Швеція і Данія

Швеція і Данія 6 грудня оголосили про розміщення великого замовлення на закупівлю БМП, з яких 40 машин призначені для України.

Про це повідомляє Dagens Nyheter і Aftonbladet, пише Кореспондент.

Йдеться про шведські БМП CV 90 моделі MKIIIC від виробника Hägglunds на загальну суму 25 млрд шведських крон – понад 2,1 млрд євро.

Данія замовляє 115 одиниць, Швеція – меншу кількість у доповнення до контракту, який уклала ще навесні, і який передбачає постачання загалом 50 машин. Вони мають замінити 50 старіших БМП, переданих Швецією Україні.

Також замовлено 40 машин для України, які оплачені спільно Данією і Швецією.

За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, «ці інвестиції забезпечать більше шведських БМП для більшої безпеки Європи й зокрема України. Шведська оборонна індустрія – це унікальний і сильний актив у наших національних і колективних оборонних спроможностях».

Як повідомляється, БМП, замовлені Данією, будуть надходити з виробництва у 2027-2030 роках і сформують основу механізованої бригади, яку Данія готує як елемент спільної оборони НАТО.

Агентство Телевидения Новости