«400 гаджетів для навчання придбали дітям Харківщини», – Синєгубов

Дітям Харківщини, які зростають в дитячих будинках сімейного типу та патронатних родинах, передали 400 ґаджетів для онлайн-навчання.

Харківська ОВА придбала техніку коштом обласного бюджету, повідомили в ХОВА.

Для малечі області організували святковий концерт із виставами.

«Наші діти, на жаль, не з фільмів та книжок дізнаються, що таке добро і зло. Але попри щоденні обстріли ворога, продовжують вірити в дива. Найбільші дива на фронті щодня і цілодобово створюють наші воїни, наші Герої Збройних Сил України. Вони є прикладом для молодого покоління, є прикладом патріотизму, відваги й любові до Батьківщини, вони захищають наше майбутнє, борються за наших дітей. Це ті цінності, на яких мають зростати й виховуватися наші діти», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости