На Харківщині в машині «швидкої допомоги» народився малюк

5 грудня в кареті екстреної медичної допомоги з’явився на світ малюк.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Це стало можливим завдяки професіоналізму та злагодженій роботі бригади ЕМД 1605.

О 11:42 на службу «103» надійшов екстрений виклик із приводу пологів. Бригада у складі фельдшера Андрія Вчерашнього та водія Олександра Ващенка оперативно відреагувала.

Проте під час транспортування почалися пологи, і команда професійно прийняла немовля просто в кареті «швидкої».Новонародженого хлопчика разом із мамою доправили до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости