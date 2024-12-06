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«Зливала» в рф інформацію про українських захисників: засуджено жительку Харківщини

«Зливала» в рф інформацію про українських захисників: засуджено жительку Харківщини

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора та Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова жительку м. Ізюм визнано винною у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Її засуджено до 12 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що з травня по липень 2023 року засуджена через месенджер передавала агенту рф текстові повідомлення з даними про переміщення і місця розташування військової техніки та особового складу ЗСУ у Харківській області.

Потім ця інформація передавалась представникам генерального штабу зс рф для використання під час бойових дій.

Засуджена перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили. 

Агентство Телевидения Новости

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