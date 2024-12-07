Ф’юрі перед поєдинком з Усиком спарингує із росіянином, який підтримує війну в Україні

Ф’юрі перед поєдинком з Усиком показав ще декілька спаринг-партнерів перед реваншем проти Олександра Усика.

Про це повідомляє Трибуна.

Серед них — казах Жан Кособуцький, південноафриканець Кевін Лерена, француз Алексіс Баррієр та росіянин Олексій Дронов, якого у 2023 році Міністерство молоді та спорту внесло до переліку спортсменів, які підтримують російське вторгнення в Україну.

Дронов — контрактник російського Міністерства внутрішніх справ, який представляє російський клуб «Динамо».

Нагадаємо, що другий бій проти українського чемпіона WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Агентство Телевидения Новости