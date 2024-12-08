Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:07
Просмотров: 33

У Харківській області на пожежі загинув чоловік, двоє людей постраждали

У Харківській області на пожежі загинув чоловік, двоє людей постраждали

Увечері 7 грудня, близько 20:42, у селі Стара Покровка Чугуївського району виникла побутова пожежа в приватному житловому будинку. Одна людина загинула.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок пожежі загинув 69-річний чоловік та ще дві людини постраждали.

Горіли конструктивні елементи будинку на площі 70 кв. м. До ліквідації пожежі залучались два оперативні підрозділи ДСНС.

Загоряння було ліквідовано о 23:55. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 