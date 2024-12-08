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У Харківській області на пожежі загинув чоловік, двоє людей постраждали
Увечері 7 грудня, близько 20:42, у селі Стара Покровка Чугуївського району виникла побутова пожежа в приватному житловому будинку. Одна людина загинула.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок пожежі загинув 69-річний чоловік та ще дві людини постраждали.
Горіли конструктивні елементи будинку на площі 70 кв. м. До ліквідації пожежі залучались два оперативні підрозділи ДСНС.
Загоряння було ліквідовано о 23:55. Причина виникнення пожежі встановлюється.