На Харківському напрямку росіяни зазнали втрат під Вовчанськом

Протягом минулої доби ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська. Окупанти завдали двох авіаударів із використанням чотирьох КАБів, а також 17 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 199 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 56 солдатів, з них безповоротні – 26, санітарні – 30.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 15 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

два автомобілі,три одиниці спецтехніки,12 БпЛА.

Знищено:

43 укриття для особового складу.

Агентство Телевидения Новости