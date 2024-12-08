Трамп зробив заяву щодо переговорів росії та України після зустрічі із Зеленським

Новообраний президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським зробив заяву щодо переговорів рф та України. Трамп наголосив на важливості припинення війни російсько-української війни через значні втрати та ризики ескалації.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

На тлі повідомлень про втечу сирійського лідера Башара Асада зі своєї країни Трамп заявив, що росія, яка була ключовим союзником режиму Асада, втратила інтерес до Сирії. За його словами, це сталося через ослаблення рф, викликане війною в Україні та економічними проблемами. Він оцінив втрати російської армії у 600 тисяч убитими та пораненими.

Новообраний президент США також зазначив, що Україна зазнала великих втрат.

«Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних. Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше», – наголосив Трамп.

На думку Трампа, Китай може допомогти у переговорах. Також американський лідер закликав путіна «почати діяти», зазначивши, що світ очікує на зміни.

Агентство Телевидения Новости