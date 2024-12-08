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У Харкові невідомі підірвали вибухівку біля відділу поліції

У Харкові невідомі підірвали вибухівку біля відділу поліції

Сьогодні, 8 грудня, близько 17:00 у Слобідському районі Харкова поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції здетонував вибуховий пристрій.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає.

Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости

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