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Туман та ожеледиця: погода у Харкові 9 грудня

Туман та ожеледиця: погода у Харкові 9 грудня

Погода у Харкові та області сьогодні, 9 грудня, буде переважно хмарною. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Попереджають про туман та ожеледицю на дорогах. Максимальна температура вдень на Харківщині +4 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 9 грудня

У понеділок у Харкові буде хмарно, без істотних опадів.

Вночі слабка ожеледь й туман. На дорогах  ожеледиця

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі від -2 до 0 °C, вдень від +1 до +3 °C.

Погода на Харківщині 9 грудня

У Харківській області очікується хмарна погода, також без дощу та снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі місцями туман, ожеледь.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі від -3 до +2 °C, вдень від -1 до +4 °C.

Агентство Телевидения Новости

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