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У Харкові лікарі «швидкої» врятували жінку вагою 250 кг: знадобилась допомога рятувальників

У Харкові лікарі «швидкої» врятували жінку вагою 250 кг: знадобилась допомога рятувальників

6 грудня бригада ЕМД №402 у складі: фельдшера Мартиненко Я.О, сестри медичної Вагіни Д.В., водія Рязанова С.М. отримала виклик до 61-річної жінки з гострим порушенням мозкового кровообігу та запальними процесами покривів нижніх кінцівок.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Жінка мала вагу 250 кг і проживала на 5-му поверсі, що ускладнювало її транспортування до медичного закладу.

На допомогу оперативно прибули працівники ДСНС. Завдяки професійності та злагодженій роботі пацієнтку вдалося безпечно спустити й доставити до лікарні для подальшого лікування.

Агентство Телевидения Новости

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