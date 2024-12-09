На Харківщині в приватному будинку сталася пожежа: загинув чоловік

На Харківщині поліція розслідує обставини пожежі, внаслідок якої загинув чоловік.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Ввечері 7 грудня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку в селищі Нова Покровка Чугуївського району.

Під час огляду місця події поліцейські виявили тіло 69-річного власника домоволодіння. 35-річному чоловіку та 69-річній жінці надана медична допомога на місці.

Попередньо, пожежа могла виникнути через замикання електропроводки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України фактом.

Агентство Телевидения Новости