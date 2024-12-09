За тиждень у Харкові на грип та ГРВІ захворіли понад 860 осіб

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 листопада по 3 грудня захворіли 863 особи.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані чотири лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 21 по 26 листопада, – 12 випадків). Один хворий був госпіталізований.

Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безплатно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.

Агентство Телевидения Новости