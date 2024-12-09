У Харкові затримали підозрюваного в серії підпалів на замовлення

Харків’янин в одному з месенджерів познайомився з чоловіком, який запропонував «підробіток» за підпали тепломереж та пошти. За кожен об’єкт палій мав отримати по 500 доларів. Проте працівники поліції затримали порушника під час скоєння злочину.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За одну ніч харків’янин вчинив два умисні підпали на території Немишлянського району. Чоловік встиг пошкодити вхідні двері одного з відділень «Нової пошти», попередньо обливши їх горючою сумішшю. Зафіксувавши пожежу на телефон для звіту «роботодавцю», він направився до будівлі комунального підприємства «Харківські теплові мережі» для реалізації іншого злочину. Зловмисник облив вікно горючою речовиною, взяв запальничку та намагався здійснити підпал, але був затриманий працівниками відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Наразі 25-річного палія перевіряють на причетність до співпраці зі спецслужбами рф, а також до скоєння інших аналогічних злочинів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 10 років.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости