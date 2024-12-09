На Харківщині 3 ОШБр знищила близько 200 окупантів за тиждень

Минулого тижня на Харківському напрямку воїни Третьої штурмової бригади завдали російським загарбникам відчутних втрат. У ході бойових дій ліквідовано 185 окупантів, ще 155 зазнали поранень.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Окрім втрат у живій силі, українські захисники знищили три ворожі танки, протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» та гранатомет СПГ. Також було зруйновано 20 укриттів російських військових.

Серед інших успіхів – ураження системи радіоелектронної боротьби «Гроза-04М» та збиття трьох російських дронів-камікадзе «Ланцет».

Бійці Третьої штурмової продовжують успішно знищувати ворога та його техніку.

Агентство Телевидения Новости