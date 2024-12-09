Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:46
Просмотров: 92

На Харківщині 3 ОШБр знищила близько 200 окупантів за тиждень

На Харківщині 3 ОШБр знищила близько 200 окупантів за тиждень

Минулого тижня на Харківському напрямку воїни Третьої штурмової бригади завдали російським загарбникам відчутних втрат. У ході бойових дій ліквідовано 185 окупантів, ще 155 зазнали поранень.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Окрім втрат у живій силі, українські захисники знищили три ворожі танки, протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» та гранатомет СПГ. Також було зруйновано 20 укриттів російських військових.

Серед інших успіхів – ураження системи радіоелектронної боротьби «Гроза-04М» та збиття трьох російських дронів-камікадзе «Ланцет».

Бійці Третьої штурмової продовжують успішно знищувати ворога та його техніку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 