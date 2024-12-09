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Засуджено директора стадіону з Куп’янська, який організовував спортивне дозвілля для окупантів

Засуджено директора стадіону з Куп’янська, який організовував спортивне дозвілля для окупантів

Під час окупації міста Куп’янськ на Харківщині очільник місцевого стадіону підтримав представників держави-агресорки. З квітня по вересень 2022 року, виконуючи обов’язки директора, чоловік організовував спортивні та культурні заходи пропагандистського спрямування для «нової влади».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зокрема, у липні колаборант організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту рф, на якому був присутній «глава» так званої «ВГА Харьковской области».

У грудні 2022 року правоохоронці викрили та затримали ворожого пособника. На суд він очікував, перебуваючи під вартою.

У ході судового розгляду обвинувачений вину не визнав і заявив, що його дії під час окупації міста були направлені передусім на збереження ввіреного йому майна.

Суд визнав винним 67-річного чоловіка в пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в органах місцевого самоврядування на строк 11 років з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Вирок законної сили не набрав: сторона захисту, не погоджуючись з кваліфікацією злочину, оскаржила вирок в апеляційному порядку. Своєю чергою, прокурори наполягають на більш суворому покаранні для ворожого пособника. Наразі триває апеляційний розгляд вироку суду першої інстанції.

Агентство Телевидения Новости

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