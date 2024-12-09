Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:47
Просмотров: 86

Біля відділу поліції у Харкові невідомі підірвали вибухівку

Біля відділу поліції у Харкові невідомі підірвали вибухівку

Сьогодні, 9 грудня, неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції Холодногірському районі Харкова невідомі підірвали вибуховий пристрій. Вибух пролунав близько 16:30.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі. Постраждалих немає.

Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Встановлюються особи, причетні до злочину. 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, напередодні вибухівку підірвали поряд із будівлею поліції у Слобідському районі. Було пошкоджено фасад будівлі, без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 