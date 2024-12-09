Біля відділу поліції у Харкові невідомі підірвали вибухівку

Сьогодні, 9 грудня, неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції Холодногірському районі Харкова невідомі підірвали вибуховий пристрій. Вибух пролунав близько 16:30.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі. Постраждалих немає.

Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Встановлюються особи, причетні до злочину.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, напередодні вибухівку підірвали поряд із будівлею поліції у Слобідському районі. Було пошкоджено фасад будівлі, без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости