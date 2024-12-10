Навчальним закладам можуть дозволити не подавати до ТЦК дані про призовників: Рада схвалила законопроєкт

Уряд пропонує скасувати обов’язок закладів освіти та органів місцевого самоврядування передавати дані про призовників. Відповідний законопроєкт 12076 Верховна Рада прийняла в першому читанні 3 грудня.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Уряд пропонує скасувати обов’язки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку подавати до відповідних ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

«Раніше наявність зобов’язання для підприємств, установ, організацій, закладів освіти подавати ТЦК списки осіб, які підлягають взяттю на військовий облік призовників, допомагало упорядкувати інформацію про чисельність осіб такого віку», – йдеться в публікації.

У результаті у ТЦК була наявна інформація про тих, хто має виконати свій обов’язок та з’явитись для постановки на військовий облік.

«Отже, у разі прийняття законопроєкту в ТЦК будуть взагалі відсутні дані про осіб, які повинні бути поставлені на військовий облік призовників», – пише «Судово-юридична газета».

При цьому відповідальність за подання відомостей про себе прийнятим за основу законопроєктом 12076 покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через Резерв+ або ж прийти особисто до ТЦК. В іншому випадку він повинен буде з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Так, у законопроєкті Міноборони 12076 пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабміном;особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.Нагадаємо, чинна норма передбачає, що щороку протягом січня-березня беруться на облік чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації (не уточнення своїх персональних даних) засобами Резерв+ чи неприбуття до ТЦК, визнаються:

хвороба громадянина;перешкода стихійного характеру;проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України чи на території, де ведуться бойові дії;інші обставини, які позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнення своїх персональних даних засобами Резерв+ або особисто прибути до ТЦК.

Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у вищевказаний період беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, при умові досягнення ними 18 річного віку. Тобто, повинні будуть сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Як зазначили у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради (ГНЕУ ВР), запропоновані у проєкті положення про проходження електронної ідентифікації громадянами України для постановки на військовий облік призовників не відповідають ч. 2 ст. 14 Закону, де встановлено, що взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) ТЦК за місцем проживання.

«Оскільки, проєктом пропонується передбачити автоматичну постановку на військовий облік призовників громадян чоловічої статі за допомогою засобів електронної ідентифікації без обов’язку з’являтися до ТЦК, то, напевне, варто вказувати про здійснення ТЦК оформлення постановки цих осіб на облік», – зауважили у ГНЕУ.

Агентство Телевидения Новости