На Харківщині російська ракета влучила біля банку: число постраждалих зросло

Сьогодні, 10 грудня, окупанти завдали ракетних ударів по місту Златопіль у Лозівському районі на Харківщині. Відомо про вісьмох постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих збільшилася до восьми людей. Зафіксовано повторні удари», – написав Синєгубов.

Раніше начальник Харківської ОВА повідомив, що, за попередніми даними, ворог завдав по місту ракетного удару.

Влучання зафіксували біля банку, пошкоджені розташовані поряд нежитлові будівлі, цивільні авто.

Агентство Телевидения Новости