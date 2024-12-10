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На Харківщині російська ракета влучила біля банку: число постраждалих зросло
Сьогодні, 10 грудня, окупанти завдали ракетних ударів по місту Златопіль у Лозівському районі на Харківщині. Відомо про вісьмох постраждалих.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Кількість постраждалих збільшилася до восьми людей. Зафіксовано повторні удари», – написав Синєгубов.
Раніше начальник Харківської ОВА повідомив, що, за попередніми даними, ворог завдав по місту ракетного удару.
Влучання зафіксували біля банку, пошкоджені розташовані поряд нежитлові будівлі, цивільні авто.