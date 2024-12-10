У Харківській області нетверезий водій влаштував масштабну ДТП

9 грудня близько 17:40 у місті Зміїв Харківської області водій Peugeot здійснив зіткнення з Renault Megane, який відкинуло в електроопору. Після чого Peugeot зіштовхнувся з припаркованим автомобілем ВАЗ 2108, який відкинуло на ще один припаркований ВАЗ 2101.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок аварії ніхто з громадян не постраждав. У водія-порушника правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

На 38-річного водія Peugeot працівники відділу поліції склали протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости