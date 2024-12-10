Десятеро людей постраждали внаслідок ракетних ударів по Харківщині

Внаслідок кількох ракетних ударів по місту Златопіль Лозівського району Харківської області. Постраждали десятеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ОВА, зафіксоване влучання біля банку, пошкоджені нежитлові будівлі поряд та цивільні авто.

Повторний обстріл пошкодив адміністративну будівлю.

Загалом постраждали десятеро людей. Серед них двоє чоловіків 49, 59 років і вісім жінок від 29 до 62 років. Восьмеро постраждалих госпіталізовані.

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