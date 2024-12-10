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Росіяни вдарили по Харківщині двома «Іскандерами»: фото з місця

Росіяни вдарили по Харківщині двома «Іскандерами»: фото з місця

10 грудня близько 9:40 збройні сили рф здійснили ракетний обстріл міста Златопіль Лозівського району. Зазнали поранень та гострої реакції на стрес десятеро людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Один з ударів прийшовся по центру міста, другий – по околиці.

Внаслідок атак пошкоджено приватні житлові будинки, банківську установу, адміністративні будівлі, автомобілі тощо.

Попередньо, російська армія вдарила по місту двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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