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Кількість постраждалих внаслідок удару Іскандерами по Харківщині зросла до 11

Кількість постраждалих внаслідок удару Іскандерами по Харківщині зросла до 11

Триває ліквідація наслідків ворожого влучання в центральній частині та на околиці міста Златопіль.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовано три удари балістичними ракетами, ймовірно «Іскандер-М».

Кількість постраждалих зросла до 11 – 45-річного чоловіка госпіталізували, зазначив Синєгубов.

Усього пошкоджено 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.

Агентство Телевидения Новости

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