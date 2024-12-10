Кількість постраждалих внаслідок удару Іскандерами по Харківщині зросла до 11

Триває ліквідація наслідків ворожого влучання в центральній частині та на околиці міста Златопіль.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовано три удари балістичними ракетами, ймовірно «Іскандер-М».

Кількість постраждалих зросла до 11 – 45-річного чоловіка госпіталізували, зазначив Синєгубов.

Усього пошкоджено 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.

Агентство Телевидения Новости