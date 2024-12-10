Спортсмени з Харківщини здобули 10 медалей на турнірі з шорт-треку

З 6 по 8 грудня у Польщі відбувся міжнародний турнір з шорт-треку, на якому спортсмени Харківської області здобули 5 золотих, 2 срібних та 3 бронзові медалі.

Про це повідомляє KHARKIV SPORT CITY.

Переможцями та призерами змагань серед юніорів в категорії «Junior C» стали:

Катерина Моісєєва – 1 місце на дистанціях 1500 м, 1000 м, 500 м та за сумою дистанцій. Крім того, Катерина виконала норматив майстра спорту України.

Артем Моісеєнко – 1 місце на 1500м та 2 на 1000 м і за сумою.Кирило Коваленко – 3 місце на 500м.В категорії “Junior D” бронзову медаль на дистанції 500 м здобув Макар Міхно.В змаганнях серед чоловіків 2 місце на дистанції 1000 м посів Нікіта Неміро.

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