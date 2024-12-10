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«Тисячу Зеленського» українці зможуть отримати без «Дії» напряму через банки

«Тисячу Зеленського» українці зможуть отримати без «Дії» напряму через банки

До програми на отримання тисячі гривень «Зимової єПідтримки» долучаються банки-партнери.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Економічна правда.

Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються «Дією», а також на опікунів неповнолітніх дітей.

«Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти», – пояснив він.

Шмигаль повідомив, що наразі українці через «Дію» подали вже понад 6 млн заяв на отримання тисячі.

Прем’єр нагадав, що кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.

«З минулого тижня допомогу отримують і клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема, на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор», – зазначив він.

Агентство Телевидения Новости

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