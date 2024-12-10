Після удару по Златопіллю на Харківщині поліція надавала допомогу постраждалим

Внаслідок атаки дістали поранення 11 цивільних громадян, вісім з них госпіталізовані. За попередніми даними, ворог застосував проти мирних громадян дві ракети «Іскандер-М».

Про це повідомляє поліція Харківської області.

10 грудня близько 9:50 відбувся ракетний обстріл міста Златопіль Харківської області. Зафіксовано щонайменше два влучання у нежитлові споруди та по відкритій місцевості.

Внаслідок обстрілу різні травми отримали цивільні люди. Вісьмох постраждалих доставили в лікарню. Пошкоджено приватні будинки, підприємства, автівки, адмінбудівлі.

На місце події оперативно прибули працівники поліції. Вони допомагали діставати людей з-під завалів.

Слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки продовжують працювати на місцях влучань ворожих боєприпасів, вилучають речові докази, документують злочин росіян проти мирного населення.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости