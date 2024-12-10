Судитимуть харків’янина: підтримував росію у соцмережах

Прокурорами Київської окружної прокуратури Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного чоловіка за фактом поширення матеріалів, у яких міститься визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчиненого повторно з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що безробітний мешканець Харкова після початку повномасштабного вторгнення свідомо вирішив підтримувати ворога. Для цього він обрав заборонену в Україні соціальну мережу «Одноклассники».

На власній сторінці харківʼянин систематично поширював проросійські дописи.

Репости містили матеріали на підтримку російських військових та учасників нзф «л/днр». Це було також повʼязано з тим, що фігурант народився на Луганщині й не приховував того, що підтримує окупацію рідного регіону.

Крім того, фігурант поширював матеріали про «величність росії та її президента».

Чоловіка судитимуть у Фрунзенському районному суді Харкова. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости