Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:24
Просмотров: 73

Захисникам Харківщини передали 28 автівок

Захисникам Харківщини передали 28 автівок

Для виконання бойових завдань на території Харківській області українські захисники отримали 28 автівок, з них 24 пікапи — найбільш потрібні машини на фронті.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Транспорт допомагатиме бійцям здійснювати евакуацію, транспортувати техніку та різноманітні гуманітарні вантажі, а особовому складу оперативно пересуватися на полі бою.

Ця техніка — результат співпраці Харківської ОВА з Урядом Литви, Пісочинської громади та благодійного фонду «Коло», зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 