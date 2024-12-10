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Захисникам Харківщини передали 28 автівок
Для виконання бойових завдань на території Харківській області українські захисники отримали 28 автівок, з них 24 пікапи — найбільш потрібні машини на фронті.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Транспорт допомагатиме бійцям здійснювати евакуацію, транспортувати техніку та різноманітні гуманітарні вантажі, а особовому складу оперативно пересуватися на полі бою.
Ця техніка — результат співпраці Харківської ОВА з Урядом Литви, Пісочинської громади та благодійного фонду «Коло», зазначив Синєгубов.