Захисникам Харківщини передали 28 автівок

Для виконання бойових завдань на території Харківській області українські захисники отримали 28 автівок, з них 24 пікапи — найбільш потрібні машини на фронті.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Транспорт допомагатиме бійцям здійснювати евакуацію, транспортувати техніку та різноманітні гуманітарні вантажі, а особовому складу оперативно пересуватися на полі бою.

Ця техніка — результат співпраці Харківської ОВА з Урядом Литви, Пісочинської громади та благодійного фонду «Коло», зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости