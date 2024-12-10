З початку доби ЗСУ відбили на Харківщині 11 атак окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 10.12.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Чотири боєзіткнення закінчилося, ще три – тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини. Незавершеними залишилися п’ять атак противника.

Сили оборони відбили одну атаку росіян поблизу Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку противник атакував п’ять разів неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 14 атак, сім боєзіткнень – досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє. Шість боєзіткнень завершено, ще вісім – продовжуються дотепер. Крім того, на напрямку активно діяла авіація противника, авіаударів зазнали Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль, всього було скинуто 13 КАБів.

Агентство Телевидения Новости