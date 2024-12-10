Заочно судитимуть очільника окупаційної адміністрації на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у березні 2022 року фігурант, який мав релевантний досвід, отриманий раніше під час проходження служби на різних посадах в органах внутрішніх справ України, а згодом і в «міліції» так званої «ЛНР», приїхав на захоплену частину Харківської області у селище Козача Лопань, щоб надалі очолити окупаційну адміністрацію.

«Глава» так званої «ВГА» допомагав військовим рф вишукувати серед місцевого населення осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів та патріотично налаштованих громадян. Зрадник забезпечував представників держави-агресорки спецтехнікою, яку вони використовували для зведення інженерних споруд з метою надання відсічі українським оборонцям.

Очільник окупаційної адміністрації організував збір та передачу інформації представникам рф про Сили Оборони, а також агітував місцевих мешканців лояльно ставитись до загарбників, підбирав та призначав на посади співробітників псевдооргану влади, затверджуючи відповідні накази та розпорядження.

Щоб дискредитувати органи влади України та ЗСУ, головний гауляйтер Харківщини знімався у пропагандистських роликах рф, які надалі транслювались на федеральних каналах держави-агресорки, в яких розповідав, як нова влада «турбується» про місцевих жителів.

Під час контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року обвинувачений втік до рф, наразі він перебуває в розшуку. Зрадника судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости