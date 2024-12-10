Ґвалтували та катували українську жінку під час окупації Харківщини: СБУ виявила двох рашистів

Служба безпеки зібрала докази ще одного воєнного злочину російських загарбників проти мирного населення під час захоплення частини Харківщини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено особи двох окупантів:

Микити Палазніка – командира розвідувальної групи 607 центру спеціального призначення росгвардіїОлександра Дугіна – стрільця-гранатометника 204 полку так званої «днр».

Ці воєнні злочинці входили до складу загарбницьких угруповань рф, що на початку широкомасштабної російської агресії проти України у 2022 році захопили місто Ізюм та Ізюмський район.

Від початку окупації рашисти одразу почали викрадати мирних мешканців, тримати їх у катівнях, піддавати їх тортурам, фізичному і психічному насиллю. У такий спосіб вони намагалися отримати інформацію про українських військових та патріотично налаштованих громадян.

За даними слідства, у червні 2022 року Палазнік та Дугін, разом із шістьма іншими рашистами, викрали з власного будинку місцеву мешканку та помістили до катівні, що була спеціально облаштована у приміщенні залізничної лікарні в місті Ізюмі.

Протягом десяти діб російські військові допитували її та піддавали жорстоким тортурам, щоб отримати інформацію про її сина-правоохоронця та його колег.

Жінку ґвалтували, били, душили, підвішували за руки до стелі, катували електричним струмом. Від цих нелюдських тортур жінка навіть намагалася вкоротити собі віку у катівні рашистів.

Один із фігурантів – Дугін, погрожував жінці розстрілом, якщо вона розповість про їхні злочинні дії.

Натомість інший воєнний злочинець – Палазнік, згодом отримав від військово-політичного керівництва рф зірку «героя росії».

Наразі зібрано вичерпну доказову базу, на основі якої слідчі Служби безпеки повідомили Дугіну і Палазніку про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки вони переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за вчинені ними злочини.

Агентство Телевидения Новости