Переговори між Україною та рф можуть розпочатися цієї зими, – Туск

Мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими, заявив у вівторок прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це повідомляє Українська правда.

Туск зазначив, що Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли з 1 січня розпочне ротаційне головування в Європейському Союзі.

«Я проведу низку переговорів, що стосуються насамперед ситуації за нашим східним кордоном», – сказав він на засіданні уряду.

«Як ви можете собі уявити, наша делегація буде співвідповідальною, серед іншого, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоча це ще під питанням, розпочатися взимку цього року», – додав він.

Туск підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Варшаву в четвер, щоб підбити підсумки переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися в Парижі минулими вихідними.

Агентство Телевидения Новости