Найбільші банки домовилися знизити ліміти карткових переказів

Національний банк підписав меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг з двома профільними асоціаціями та чотирма банками: «Ощадбанк», «Райффайзен Банк», «КБ ПриватБанк» та «Універсал банк» (monobank).

Про це повідомляє LIGA.net.

Його укладання пов’язують із необхідністю протидії нелегальним платіжним операціям, відмиванню грошей.

Меморандум передбачає перевірки клієнтів уже на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на тих, щодо яких є критерії «високої» ризикованості та «низької».

Для клієнтів з високим ризиком посилять перевірки, зокрема щодо походження коштів і рівня доходів.

Для обох категорій діятимуть ліміти планових операцій за рахунками: з 1 лютого 2025 року – до 150 000 грн на місяць, з 1 червня 2025 року – до 100 000 грн на місяць.

Також передбачений моніторинг рівня переказів та обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами: 50 000 грн для тих, кого віднесли до «високого» рівня ризикованості, а для клієнтів із «середнім» та «низьким» рівнем – 150 000 грн з 1 лютого 2025 року і 100 000 грн з 1 червня 2025 року.

У разі наявності вищих підтверджених доходів клієнтам буде дозволено здійснювати перекази на суму цих доходів.

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