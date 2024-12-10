Отримання нагороди за знищену техніку: в Міноборони дали роз’яснення

В «Армія+» з’явився новий сервіс, який дозволяє військовим подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку.

Про це на сторінці у соцмережі повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, пише УНІАН.

«В застосунку було опитування стосовно цієї процедури. Воно стало найпопулярнішим серед усіх опитувань в Армія+, близько 18 000 військових взяли участь. Ми почули про проблеми процесу — і вирішили запустити новий сервіс для отримання винагороди. Вже скоро запустимо новий рапорт як важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників», – сказала Черногоренко.

Вона додала, що тепер у військових є можливість швидко та без зайвої бюрократії подати інформацію про успішне виконання бойового завдання.

Зазначається, що отримати винагороду військовий зможе протягом 72 годин з моменту погодження рапорту.

Агентство Телевидения Новости