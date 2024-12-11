На Харківщині ЗСУ 18 разів за добу відбивали атаки російських окупантів

Оперативна інформація станом на 8:00 11.12.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки. Одне боєзіткнення в Торецьку ще триває.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 45 атак позицій наших військ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 20 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 36 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

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