Поліція проводить обшуки в Укрзалізниці внаслідок махінацій у потягах міжнародного сполучення

Нацполіція за сприяння Укрзалізниці проводить слідчі дії у справі щодо зловживань посадовців з міжнародними пасажирськими перевезеннями.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Йдеться про кримінальне провадження, що розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійсненням перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення.

Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі.

Зранку оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі поліції Києві та працівники Солом’янської окружної прокуратури із залученням співробітників Департаменту корпоративної безпеки АТ «Укрзалізниця» проводять слідчі дії за місцями мешкання причетних до кримінальних схем службовців, в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ.

Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків.

Всі подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій, – наголошують у поліції.

Агентство Телевидения Новости