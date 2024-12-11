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19 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу: зведення ХОВА

19 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

14:40 Богодухівський район, Золочівська ТГ, село Івашки, обстріл FPV-дронами. Знищено один приватний будинок, пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Постраждала 59-річна жінка.

10:00 Куп‘янський р-н, Дворічанська ТГ, село Западне. Внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік.

9:43 – 10:13 Лозівський р-н, Златопільська ТГ, місто Златопіль. Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 16 житлових будинків, адміністративна будівля, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.. Постраждали 17 людей.

На Харківському напрямку ворог сім штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 42 людини.

Агентство Телевидения Новости

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