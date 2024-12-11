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Трамп назвав завершення війни в Україні своїм головним пріоритетом

Трамп назвав завершення війни в Україні своїм головним пріоритетом

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні буде його пріоритетом після вступу на посаду.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Barron’s.

«Я думаю, що ми повинні вирішити проблему війни України з росією. Обидві ці країни зазнають втрат, у які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть», – сказав Трамп в інтерв’ю французьким ЗМІ.

Він також зазначив, що ситуація на Близькому Сході також важлива, проте “менш складна”.

«Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід – це менш складна ситуація, ніж Україна з росією», – сказав Трамп.

Він підкреслив, що цю проблему «потрібно вирішити швидко».

Він також повторив свій заклик до Вашингтона не втручатися в ситуацію в Сирії.

«Сирії доведеться подбати про себе самій», – сказав Трамп в інтерв’ю. «Ми не будемо втручатися у справи Сирії».

Агентство Телевидения Новости

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