Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:23
Просмотров: 94

Слобожанські гвардійці показали, як знищують окупантів дронами на Харківщині

Слобожанські гвардійці показали, як знищують окупантів дронами на Харківщині

Аеророзвідкою 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ на Куп’янському напрямку було виявлено військовослужбовця армії країни агресора – росії.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанська бригада «скіф» НГУ.

Загарбник знаходився в облаштованому окопі біля бійниці. Координати цілі були передані екіпажу fpv-дронів Слобожанської бригади.

Після чого Слобожанські гвардійці нанесли вогневе ураження по цій вогневій точці.

Як показало подальше відеоспостереження, ціль знищено – окупант загинув на місці, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 