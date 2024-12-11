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Слобожанські гвардійці показали, як знищують окупантів дронами на Харківщині
Аеророзвідкою 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ на Куп’янському напрямку було виявлено військовослужбовця армії країни агресора – росії.
Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанська бригада «скіф» НГУ.
Загарбник знаходився в облаштованому окопі біля бійниці. Координати цілі були передані екіпажу fpv-дронів Слобожанської бригади.
Після чого Слобожанські гвардійці нанесли вогневе ураження по цій вогневій точці.
Як показало подальше відеоспостереження, ціль знищено – окупант загинув на місці, йдеться у повідомленні.