За пограбування пенсіонерки у Харкові рецидивіст отримав вирок
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 38-річного чоловіка у грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. (ч. 4 ст. 186 КК України).
Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Прокурори довели, що чоловік, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за грабежі, вкотре порушив закон. 9 серпня цього року чоловік побачив, як 70-річна жінка знімає готівку в банкоматі та став слідувати за нею.
У підземному пішохідному переході зловмисник вирвав з рук потерпілої пакет, у якому знаходився її гаманець з грошима та іншими особистими речами, після чого втік з місця злочину.
На вирок чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.
Вирок винесено Фрунзенським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.