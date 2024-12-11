За пограбування пенсіонерки у Харкові рецидивіст отримав вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 38-річного чоловіка у грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. (ч. 4 ст. 186 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за грабежі, вкотре порушив закон. 9 серпня цього року чоловік побачив, як 70-річна жінка знімає готівку в банкоматі та став слідувати за нею.

У підземному пішохідному переході зловмисник вирвав з рук потерпілої пакет, у якому знаходився її гаманець з грошима та іншими особистими речами, після чого втік з місця злочину.

На вирок чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Вирок винесено Фрунзенським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости