Судитимуть поштарку, яка розповсюджувала російську пропаганду на окупованій Харківщині

Жителька міста Ізюм Харківської області, яка до початку повномасштабного вторгнення працювала у місцевому відділенні «Укрпошти», під час захоплення міста збройними силами рф добровільно погодилась допомагати ворогу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Наприкінці травня 2022 року обвинувачена, маючи відповідний досвід роботи і навички, обійняла посаду «начальника отделения почтовой связи КП «Почта Изюма». Діючи у змові з вищим керівництвом, жінка організовувала розповсюдження серед місцевого населення пропагандистських газет «Изюмский телеграфъ», «Харьков Z» та «Красная звезда».

На шпальтах цих друкованих видань публікувались матеріали, головною метою яких було поширення кремлівських наративів – представлення збройних сил рф «визволителями». Агітаційні статті, у яких викривлялись історичні факти, були покликані створити у читача враження турботи рф про жителів захоплених територій.

Після деокупації обвинувачена переїхала до Києва, намагаючись «загубитись» у столиці, аби не відповідати за вчинене. Однак уникнути відповідальності не вдалось – правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили жінку.

Харківською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річної жінки за фактами пособництва у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

На суд колаборантка очікує, перебуваючи під вартою. Її судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова. Обвинуваченій загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до пʼятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости