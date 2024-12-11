Тринадцятеро цивільних постраждали на Харківщині за добу: поліція показала наслідки обстрілів

Протягом доби поліцейські Харківщини здійснили 11 оглядів місць обстрілів. Під ударами перебували Куп’янський, Лозівський та Богодухівський райони області.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Так, село Пристін у Куп’янському районі військові рф обстріляли з РСЗВ «Ураган». Пошкоджено приватний будинок.

Дві російські ракети «Іскандер-М» влучили по місту Златопіль Лозівського району. Внаслідок ворожої атаки дістали поранення 11 цивільних людей. Зруйновано та пошкоджено приміщення банку та міського архіву, пошкоджено 17 житлових будинків, будівля школи, господарчі споруди, автомобілі, адміністративна будівля, приміщення приватного підприємства, енергомережі.

Через обстріл росіян в селі Западне на Куп’янщині дістав поранення цивільний чоловік.

Внаслідок удару FPV-дроном в селі Івашки у Богодухівському районі дістала поранення цивільна жінка. Знищено приватний будинок, пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 10 грудня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано шістьох людей: з села Московка – одного, з міста Куп’янськ – п’ятьох.

Агентство Телевидения Новости