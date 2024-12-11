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У Харкові патрульні склали постанови на порушників ПДР, які «засвітилися» в мережі

У Харкові патрульні склали постанови на порушників ПДР, які «засвітилися» в мережі

Харківські патрульні знайшли та притягнули до відповідальності водіїв, які потрапили на камери автореєстраторів під час порушень ПДР. Відео було опубліковані в міськими Телеграм-каналами.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Днями інспектори розшукали водіїв автомобілів Range Rover та KIA, які проїхали на заборонений червоний сигнал світлофора. В обох випадках на громадян склали адміністративні постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

Водії авто Mercedes та Mazda на дорозі з двостороннім рухом, які мають по дві смуги руху у кожному напрямку, здійснили виїзд на зустрічну смугу руху. В обох випадках водіїв розшукали та притягнули до відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

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