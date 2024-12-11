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На Харківщині артилеристи ДПСУ ліквідували 30 окупантів: відео

На Харківщині артилеристи ДПСУ ліквідували 30 окупантів: відео

На Харківському напрямку прикордонники виявили та завдали ударів по укриттях та техніці ворога. Під час артобстрілу ворога вдалося знищити близько 30 окупантів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

«Погода на Вовчанському напрямку постійно змінюється, а продуктивність роботи артилерії прикордонної бригади «Гарт» – весь час на висоті», – йдеться в повідомленні.

Дощ та сніг не заважають артилеристам бригади «Гарт» нищити окупантів. Днями прикордонники з використанням реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії уразили окопні лінії, бліндажі, місця зосередження особового складу, а також склад інженерного майна та продуктовий склад.

Підтверджені втрати противника – близько 30 солдатів.


Агентство Телевидения Новости

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