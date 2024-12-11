Українці придумали, як монетизувати «Тисячу Зеленського»

Деякі українці, які одними з перших отримали на карту тисячу гривень за програмою «Зимова єПідтримка», знайшли спосіб перевести гроші в готівку за допомогою платіжного сервісу EasyPay. Монетизацією допомоги скористувалися абоненти операторів мобільного зв’язку Vodafone та Life.

Про це повідомив генеральний директор EasyPay Олексій Авраменко.

«Ми були змушені вимкнути функцію «повернення грошей» для абонентів Vodafone та Life. Оскільки є «особливо розумні» українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 гривень «Зимової єПідтримки». Сервіс не буде працювати для всіх через нецільове використання державної допомоги», – написав Авраменко.

Гендиректор EasyPay звернув на вказані факти увагу мобільних компаній, Мінцифри та Кабміну.

У коментарях обурені користувачі повідомляють про неможливість скористатися отриманими грошима для оплати в аптеках та книгарнях.

Нагадаємо, оплата мобільного зв’язку – це один з можливих варіантів використання виділених коштів. Також допомогу від держави можна витратити на оплату комуналки, медичні послуги та ліки, проїзд у транспорті, культурні заходи, купівлю книг українського виробництва або ж задонатити (зокрема на військові потреби).

Агентство Телевидения Новости